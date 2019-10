Luisão espera jogo “difícil” em Vizela, mas acredita numa “festa bonita”

O Benfica, que detém o recorde de títulos na Taça de Portugal (26) e divide a liderança da I Liga com o FC Porto, vai disputar a presença nos oitavos de final no terreno do Vizela, primeiro classificado da Série A do Campeonato de Portugal (CP).



“O Vizela tem feito um excelente campeonato. Será um jogo importante e uma festa bonita. O caminho ainda é longo e temos um adversário muito difícil pela frente”, analisou.



No rescaldo do sorteio, que se realizou na Cidade do Futebol, em Oeiras, Luisão recordou um jogo com o Vizela, na temporada 2016/17, para a Taça da Liga, na Luz (vitória dos ‘encarnados’ por 4-0), e realçou a “boa ligação” entre os dois clubes.



“Lembro-me de um jogo na Luz, para a Taça da Liga. Vamos agora retribuir a cortesia. A ligação dos dois clubes é boa”, disse.



O presidente da SAD do Vizela, Diogo Godinho, sublinhou que o Benfica não era o adversário pretendido, mas acredita que o encontro irá ser “uma festa muito bonita”.



“Não era o adversário que pretendíamos. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas tudo faremos para criar problemas ao Benfica. Vai ser uma festa muito bonita e acredito que vamos orgulhar todos os vizelenses”, expressou.



Diogo Godinho confirmou que foi feito “um grande investimento” e que o estádio do Vizela estará apto para acolher o duelo com as ‘águias’, no qual os vizelenses querem surpreender.



“Fizemos um grande investimento. O jogo pode ser em Vizela e tenho muito orgulho que seja em Vizela. Obviamente queremos passar, muitas vezes há surpresas. O Vizela nunca parte derrotado, é sempre para ganhar”, sublinhou.



O FC Porto, finalista vencido da última edição da prova, que conquistou 16 vezes, recebe a formação setubalense nos 16 avos de final da Taça, cujos jogos estão agendados para o fim de semana de 24 de novembro.



O representante dos 'dragões', João Pinto, afirmou que o Vitória de Setúbal será um adversário difícil, mas destacou a ambição dos ‘dragões’ em chegar “o mais longe possível” e ganhar todas as provas.



“Penso que irá ser uma eliminatória difícil. Em todas as provas que o FC Porto entra é para ir o mais longe possível e ganhá-las, respeitando os adversários da mesma forma. Vamos com uma crença muito grande para passar à fase seguinte”, afirmou.



Apesar de o adversário ser da I Liga, João Pinto confessou que na Taça de Portugal não há equipas “mais fáceis”, destacando a importância de jogar no estádio do Dragão.



“Jogar em casa é importante, contra uma equipa da I Liga que tem história na Taça. Quando há sorteios, não há equipas mais fáceis, nem mais difíceis. Só um FC Porto muito bom consegue passar à fase seguinte”, explicou.



Sporting de Braga e Gil Vicente protagonizam o outro embate entre equipas do principal escalão, enquanto o Alverca, do CP e que eliminou o Sporting, detentor do troféu, vai visitar o Rio Ave.