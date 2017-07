Luisão não deve seguir para estágio

RTP 11 Jul, 2017, 20:48 / atualizado em 11 Jul, 2017, 20:49 | Benfica

Os encarnados viajam esta quarta-feira para Berna, o capitão deverá fica no centro de estágio a recuperar da lesão ao joelho direito, contraída já na pré-temporada.



Quem fica de fora do estágio na Suiça é Krovinovic que foi operado a uma hérnia.



Refira-se que neste estágio os «encarnados» vão realizar dois jogos particulares com o Neuxatel Xamax e com o Young Boys, ambas as equipas do priemiro escalão suiço.