"Manchester pode passar um mau bocado"

O Benfica recebe o Manchester United, a partir das 19h45, no Estádio da Luz, em jogo da terceira jornada do Grupo A, da Liga dos Campeões.



O ex-futebolista da equipa da Luz ouviu a antevisão do jogo feita pelo treinador dos ingleses, José Mourinho, e percebeu a sua preocupação em lançar um alerta aos seus jogadores para as dificuldades que podem encontrar no desafio.



Um início de encontro em grande estilo da parte do Benfica, na opinião de Paulo Madeira, poderá fazer com “o Manchester passe um mau bocado”.



Em termos genéricos o antigo capitão dos encarnados antevê um jogo complicado para o Benfica que enfrentará “um adversário coeso e maduro”.



A finalizar o ex-defesa central recordou que, nesta altura, o ponto fraco da equipa da Luz é o setor defensivo onde “tem havido muitas alterações o que não tem ajudado à coesão da equipa”.