Marcy Gonçalves reforça basquetebol do Benfica

A basquetebolista que se descreve como "uma jogadora com garra do início ao fim", admitiu que "representar o Benfica é um sentimento de orgulho e de paixão", dado que "é o maior de Portugal". "É com grande responsabilidade, mas também com grande respeito que encaro este desafio", assumiu a atleta ao site do clube.



Marcy Gonçalves será a capitã do coletivo na próxima época. "Agradecer ao Benfica por me dar essa responsabilidade. Espero estar à altura para ajudar esta equipa a conquistar novos títulos", afiançou o reforço benfiquista.



Internacional portuguesa (com dupla nacionalidade venezuelana), a nova "águia" tem uma vasta experiência no basquetebol português, onde atuou durante a maior parte da sua carreira, ao serviço de CAB Madeira (duas passagens), Olivais FC (duas passagens), Quinta dos Lombos e Imortal.







Para além destas experiências, a extremo representou ainda os italianos do Virtus Civitanova e os espanhóis do ADBA, Fundación Ardoi e Córdoba Baloncesto, emblema que abandona agora para se juntar à equipa da Luz.



"Estou muito contente por voltar a Portugal, por representar estas cores e por confiarem em mim. É sempre bom voltar a casa e representar um clube como o Benfica", confessou a nova dona da camisola encarnada n.º 10.



Marcy Gonçalves mostrou-se também satisfeita por reencontrar Eugénio Rodrigues, treinador do Benfica, com quem já trabalhou no Olivais FC: "É bom estar ao lado de um bom treinador com o qual já tive oportunidade de trabalhar".