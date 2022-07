Martim Neto diz que Schmidt pede intensidade e rigor

“Sempre muita intensidade naquilo que fazemos. Temos tido treinos intensos, duros. É normal na pré-época para nos preparar para os jogos que vêm aí. Essencialmente, é isso: muita intensidade, agressividade e rigor”, declarou aos jornalistas no St. George’s Park, em Burton Upon Trent.



O médio de 19 anos que está há oito temporadas nos encarnados, desde os escalões de formação, participou na conquista da UEFA Youth League, na temporada passada.



Martim Neto assumiu “orgulho” por estar entre jogadores “de grande qualidade e maior experiência” para “evoluir e aprender”, salientando que há mais 13 atletas da formação incluídos nos trabalhos do plantel profissional das "águias".



“A equipa está um grupo muito unido, forte, com ambiente muito bom”, adiantou.



Sobre a possibilidade de vir a integrar o elenco principal em 2022/23, o jovem jogador disse não ter quaisquer garantias.



“Apenas faço o meu trabalho e depois logo se vê”, concluiu.



O Benfica prosseguirá o estágio em Inglaterra até quinta-feira, defrontando sexta-feira o Nice (15 de julho) e o Fulham (17), já no Algarve, numa pré-época que prevê ainda um jogo particular em Genebra (22 de julho) e a Eusébio Cup diante do Newcastle, em 26 de julho.



A época dos encarnados iniciou-se mais cedo, com a necessidade em preparar a entrada na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões (2/3 e 9 de agosto), enquanto a I Liga arranca no fim de semana de 6/7 de agosto.