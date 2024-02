Maurizio Mariani arbitra o Toulouse-Benfica

Benfica e Sporting de Braga jogam fora e são os primeiros a entrarem em campo na quinta-feira na segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, com as duas equipas a terem jogos marcados para as 17h45 (hora de Lisboa).As "águias" viajam até Toulouse com uma vantagem de 2-1, e o Sporting de Braga terá no Azerbaijão de recuperar de uma derrota de 4-2 trazida do jogo da última quinta-feira no Estádio Municipal de Braga.Em Toulouse, Maurizio Mariani terá como assistentes Daniele Bindoni e Alberto Tegoni, e Aleandro Di Paolo no videoárbitro, e no Azerbaijão o búlgaro Kabakov terá Martin Margaritov e Diyan Valkov como assistentes, e Ivaylo Stoyanov no VAR.No Estádio José Alvalade, em jogo com início às 20h00, o Sporting recebe os suíços do Young Boys com uma vantagem de 3-1 da primeira mão, em jogo em que o eslovaco Ivan Kruzliak terá como assistentes Branislav Hancko e Jan Pozor, e o alemão Christian Dingert no VAR.Também na Liga Europa, o português João Pinheiro foi indicado para arbitrar o Rennes-AC Milan, com Bruno Jesus e Luciano Maia como assistentes, Tiago Martins no VAR, assistido por Hélder Malheiro, e João Gonçalves como quarto árbitro.