Médio Paulo Bernardo estreia-se nos convocados do Benfica, Taarabt lesionado

Na convocatória divulgada ao final da tarde, a grande novidade é Paulo Bernardo, um médio da formação do Benfica e um dos jogadores que foi chamado para integrar o plantel principal na fase de retoma, após a suspensão devido à covid-19.



O médio, de 18 anos, estreia-se numa convocatória, com a de hoje a incluir também Morato, central contratado em setembro e que jogou esta época principalmente na equipa B, com uma única presença na equipa principal, em jogo da Taça da Liga com o Setúbal (2-2).



Nas escolhas do treinador Bruno Lage, Taarabt acaba por ser uma baixa de peso, devido a uma entorse no tornozelo direito, sobretudo pelo facto de o marroquino ser um dos indiscutíveis do técnico das ‘águias’.



Na Madeira, Lage volta, no entanto, a contar com o central brasileiro Jardel, recuperado de lesão e que integra os 23 convocados, enquanto de fora ficam Rúben Dias e Gabriel, que vão cumprir castigo.



No boletim clínico, e além de Taarabt, continua a constar o lateral espanhol Grimaldo, que tem uma lesão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo e não é previsível que volte a jogar esta temporada.



O Benfica, segundo classificado, que só venceu dois jogos dos últimos 12 que disputou e que vem de uma derrota em casa com o Santa Clara (4-3), visita na segunda-feira o Marítimo (16.º), em jogo com início marcado para as 18:00.



A seis jornadas do fim, o Benfica está a três pontos do líder FC Porto e tem desvantagem no confronto direto com os ‘dragões’, em caso de igualdade pontual, enquanto o Marítimo está quatro pontos acima da linha de descida.



Lista de 23 convocados:



- Guarda-redes: Vlachodimos, Svilar e Ivan Zlobin.



- Defesas: Morato, Nuno Tavares, Tomás Tavares, Ferro, André Almeida e Jardel.



- Médios: Florentino, Paulo Bernardo, Samaris, Rafa, Zivkovic, Chiquinho, Cervi, Pizzi e Julian Weigl.



- Avançados: Dyego Sousa, Jota, Vinícius, Seferovic e Gonçalo Ramos.