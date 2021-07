Meité fez primeiro treino pelo Benfica no regresso de Otamendi ao trabalho

Poucas horas após ter sido anunciado como novo jogador das 'águias', o médio gaulês, de 27 anos, esteve pela primeira vez às ordens do treinador do Jorge Jesus, no apronto realizado no centro de treinos benfiquista, no Seixal.



No dia seguinte ao triunfo no particular com o Lille (1-0), o técnico também teve à disposição o central argentino Nicolás Otamendi, que efetuou o primeiro treino na nova época, após ter usufruído de alguns dias de férias, face à participação na Copa América.



No domingo, o Benfica tem o oitavo teste de pré-temporada, diante dos franceses do Marselha, no Estádio da Luz, a partir das 20:00.



Até ao momento, os 'encarnados' venceram cinco encontros de preparação, com Sporting da Covilhã (2-0), Farense (3-2), Casa Pia (2-1), Almería (2-1) e Lille (1-0), perderam com a equipa B (1-0) e empataram com o Belenenses SAD (0-0).



O conjunto benfiquista prepara a participação na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, na qual vai ter pela frente os russos do Spartak Moscovo, orientados pelo português Rui Vitória, ex-técnico das 'águias'.



A primeira mão está agendada para 04 de agosto, em Moscovo, e a segunda joga-se em 10 de agosto, no Estádio da Luz.