Miguel Ângelo deixa futsal do Benfica

“O Sport Lisboa e Benfica anuncia que o atleta de futsal Miguel Ângelo não irá continuar a jogar de águia ao peito”, indica o clube.



A saída de Miguel Ângelo junta-se às de Bruno Coelho, a caminho dos franceses do ACCS Paris, e de Fernandinho, que será jogador dos cazaques do Kairat Almaty, enquanto Robinho, Fits e Roncaglio renovaram recentemente contratos.



No Benfica, Miguel Ângelo conquistou um campeonato nacional, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e três Taças da Liga.



Esta época, as competições foram suspensas em março devido à pandemia da covid-19, e, posteriormente, canceladas, sem atribuição de título.