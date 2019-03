Moreira: Benfica pode ganhar a Liga Europa

O encontro entre o Dínamo Zagreb e o Benfica, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, realiza-se esta quinta-feira, pelas 17h55 (em Lisboa), no Estádio Maksimir.



Confrontado com a hipótese do Benfica vir a lutar pela conquista da Liga Europa o guarda-redes, em declarações ao jornalista Mário Rui, remete a resposta para os jogadores da equipa do clube da águia: “É possível mas são os jogadores que tem de acreditar”.



O ex-número 1 dos encarnados defrontou o Dínamo de Zagreb em novembro de 2004, vitória dos benfiquistas por 2-0 com golos de Simão e Sokota, e considera que “uma vitória na Croácia poderá ser um passo importante para a qualificação”.



Sobre o ambiente que a equipa irá enfrentar Moreira sabe que os croatas “procuram criar um ambiente fora do campo que amedronte e intimide os adversários”.



A propósito de se jogar primeiro fora e depois em casa o guarda-redes relativiza e diz que “é sempre um pau de dois bicos”.