Moreira considera Ramires mais-valia para o Benfica

O jogador renovou o contrato com os chineses do Jiangsu Suning mas vai ser agora emprestado ao clube da Luz, por uma temporada e deve chegar a Lisboa esta terça-feira.



Ramires esteve na Luz na temporada 2009/2010, a primeira de Jorge Jesus, sagrando-se campeão nacional, numa equipa onde também estava o guarda-redes Moreira que em declarações ao jornalista da Antena 1, Fernando Eurico, não tem dúvidas em afirmar que Ramires vem para triunfar até porque continua com imenso talento.



Ainda que tenha jogado recentemente num campeonato com menos visibilidade como é o chinês.