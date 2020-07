Nélson Veríssimo repete convocatória do Benfica para visita a Famalicão

Para aquele que será o segundo encontro à frente dos `encarnados`, após ter rendido interinamente Bruno Lage, o técnico optou por não fazer qualquer alteração nas opções, repetindo o grupo de 22 atletas que tinham sido chamados para a receção ao Boavista, na ronda anterior (3-1).

Fora das opções continuam o lateral-esquerdo Grimaldo e o médio Adel Taarabt, os únicos elementos que constam do boletim clínico das `águias`.

O espanhol recupera de uma lesão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo, que o vai afastar do resto da temporada, enquanto o marroquino tem uma entorse no tornozelo direito.

O Benfica, segundo classificado da I Liga, com 67 pontos, joga no terreno do Famalicão, quinto, com 48, na quinta-feira, a partir das 21:30, numa partida que será dirigida pelo árbitro Jorge Sousa, da Associação de Futebol do Porto.

Lista de 22 convocados:

- Guarda-redes: Vlachodimos, Zlobin e Svilar

- Defesas: André Almeida, Tomás Tavares, Rúben Dias, Jardel, Ferro e Nuno Tavares

- Médios: Weigl, Samaris, Florentino, Gabriel, Pizzi, Chiquinho, Rafa, Zivkovic e Cervi

- Avançados: Jota, Dyego Sousa, Carlos Vinícius e Seferovic