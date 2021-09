Nemanja Radonjic falha receção do Benfica ao Boavista

O jogador sérvio, contratação dos ‘encarnados’ para esta temporada, tem um problema muscular no adutor direito e está entregue ao departamento médico, em que já faziam parte Svilar, Paulo Bernardo e Seferovic.



Radonjic está ausente da lista de 21 convocados elaborada por Jorge Jesus, em que também não faz parte o médio Taarabt, castigado.



Por seu lado, o defesa central brasileiro Lucas Veríssimo está de regresso aos eleitos de Jesus, depois de ter cumprido um jogo de castigo durante a semana, na Liga dos Campeões, perante o Dínamo Kiev (0-0).



O Benfica, atual líder do campeonato, recebe no Estádio da Luz o Boavista, sétimo, num duelo agendado para as 19:00.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Helton Leite e Odysseas.



Defesas: Morato, Vertonghen, Otamendi, Valentino Lazaro, Diogo Gonçalves, Grimaldo, Lucas Veríssimo e Gilberto.



Médios: Julian Weigl, Gedson, Pizzi, Meïte, Rafa, João Mário e Everton.



Avançados: Gonçalo Ramos, Rodrigo Pinho, Yaremchuk e Darwin.