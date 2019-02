Norton destaca virtudes da formação do Benfica

A vitória do Benfica sobre o Galatasaray, a primeira de sempre na Turquia, por 2-1, e o facto das “águias” terem começado a partida com seis jogadores formados no Seixal deram o mote para o ex-treinador das equipas de formação enaltecer o trabalho ali desenvolvido.



Nona vitória em 10 jogos para Bruno Lage ou seja 90 por cento de triunfos, acima dos 61 por cento que registava Rui Vitória na presente temporada.



Lage só perdeu com o FC Porto e pelo meio ganhou duas vezes ao Sporting e duas ao Vitória de Guimarães.



Conseguiu levar o Benfica a marcar 10 golos no mesmo jogo, algo que não acontecia há mais de 50 anos.



Esta quinta-feira assegurou o primeiro triunfo do Benfica em solo turco lançando seis jovens jogadores no “onze” inicial.



Os resultados estão a aparecer e a aposta na formação está mais presente do que nunca.



Perante este cenário o que falta para Bruno Lage renovar contrato?



Na opinião expressa por Luís Norton de Matos, à Antena 1, nada.