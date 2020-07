Oficial. Benfica rescindiu contrato com Bruno Lage

Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD

Lisboa, 4 de julho de 2020".







O treinador natural de Setúbal assumiu o cargo, então “provisoriamente”, em 3 de janeiro de 2019, substituindo Rui Vitória, numa altura em que o Benfica era quarto na I Liga, a sete pontos da liderança.



Lage, de 44 anos, entrou com quatro triunfos, renovou contrato até 30 de junho de 2023 e levou mesmo os encarnados à conquista do título nacional em 2018/19, ao somar vitórias em 18 das últimas 19 jornadas, sendo exceção um 2-2 com o Belenenses SAD.



Em 2019/20, começou da melhor forma, ao conquistar a Supertaça com uma goleada ao Sporting (5-0), e parecia destinado a chegar ao "bis" no campeonato, após nova série de 18 triunfos em 19 jogos, agora com uma derrota pelo meio (0-2 com o FC Porto).



Um segundo desaire na época com os portistas, em 8 de fevereiro, no Dragão, iniciou, porém, um ciclo muito negativo, com apenas dois triunfos em 13 jogos, em todas as competições, que conduziram à sua saída do comando técnico do Benfica.



No total, somou 51 vitórias, 12 empates e 13 derrotas (181-76 em golos), em 76 jogos.



O Benfica volta a jogar este sábado, recebendo o Boavista, para a 30.ª jornada da I Liga, num embate em que vai ser orientado por Nélson Veríssimo, que era um dos adjuntos de Bruno Lage.