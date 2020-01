Oficial. Raul de Tomás vendido ao Espanyol por 20 milhões de euros

A SAD do clube da Luz informa, no comunicado, que estão previstos "valores adicionais" mediante objetivos a atingir pelo jogador e pela equipa catalã, num valor máximo de €2 milhões.Por acréscimo o Benfica terá ainda direito a 20 por cento do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do avançado espanhol.Eis o comunicado na íntegra:





Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o RCD Espanyol de Barcelona para a transferência a título definitivo dos direitos do jogador Raúl de Tomás Gómez pelo montante de € 20.000.000 (vinte milhões de euros). Mais se informa que estão previstos valores adicionais dependentes da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do jogador e do RCD Espanyol de Barcelona, que podem atingir um montante de € 2.000.000 (dois milhões de euros). Por último, de referir que a Benfica SAD terá ainda direito a receber 20% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador. Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD Lisboa, 9 de janeiro de 2020.





Em 3 de julho de 2019, os encarnados anunciaram a contratação do jogador espanhol, que pertencia aos quadros do Real Madrid, por 20 milhões de euros.



O avançado, que completou 25 anos em 17 de outubro, assinou, então, um contrato por cinco anos, até junho de 2024, ficando com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.



Em 2019/20, Raúl de Tomás cumpriu 17 jogos pelos encarnados, 12 como titular, conseguindo três golos, todos fora, um na Liga dos Campeões (1-3 com o Zenit), um na Taça de Portugal (2-1 com o Vizela) e um na Taça da Liga (2-2 com o Vitória de Setúbal).