Operação ao joelho direito de Salvio decorreu "sem complicações"

Lusa 12 Fev, 2018, 20:23 / atualizado em 12 Fev, 2018, 20:23 | Benfica

De acordo com o Benfica, Salvio, de 28 anos, foi sujeito a uma artroscopia, procedimento que "decorreu sem complicações, encontrando-se o atleta clinicamente bem".



O extremo argentino lesionou-se no decorrer da primeira parte do jogo com o Rio Ave, vitória 'encarnada' por 5-1, encontro disputado no Estádio da Luz em 3 de fevereiro e a contar para a 21.ª jornada.



O Benfica não adiantou o tempo de paragem do extremo argentino.