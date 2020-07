Operação Lex. Luís Filipe Vieira contesta acusação

”, destaca um comunicado.Na quinta-feira, a TVI24 noticiou que a investigação da Operação Lex por parte da Polícia Judiciária (PJ) terminou e as últimas diligências estão agendadas para a próxima semana.A estação adianta que “a procuradora Maria José Morgado deverá acusar muito brevemente Luís Filipe Vieira pelo crime de recebimento indevido de vantagem”.Para o presidente do Benfica, que, segundo o comunicado, não foi notificado,”.Luís Filipe Vieira refere ter sido interpelado para pagar um imposto que não era devido, de 1,6 milhões de euros, entregue ao Estado em 2011, valor que acabou por lhe ser devolvido oito anos mais tarde, em 2019.A demora na devolução do imposto levou o presidente do Benfica a queixar-se “a todos os seus conhecidos dessa ilegal demora”.Para o presidente do Benfica, “”.“Convidar prestigiados benfiquistas para jogos do SLB é o que o clube sempre fez (recorde-se que o Dr. Rui Rangel concorreu à presidência do SLB e teve o apoio de cerca de 14% dos sócios)”, acrescenta.





Teor do processo







O processo da Operação Lex, que tem como principais arguidos o juiz Rui Rangel, da Relação de Lisboa, e a sua ex-mulher e também desembargadora, Fátima Galante (aposentada compulsivamente), foi conhecido em 30 de janeiro de 2018, quando foram detidas cinco pessoas e realizadas mais de 30 buscas e teve origem numa certidão extraída do caso Operação Rota do Atlântico, que envolveu o empresário de futebol José Veiga, suspeito de crimes de corrupção no comércio internacional, branqueamento de capitais, fraude fiscal e tráfico de influências.O desembargador Rui Rangel, demitido da magistratura, é suspeito receber avultadas quantias através de favorecimentos e de várias ligações a empresários e figuras do desporto, como o Benfica e o seu presidente, Luís Filipe Vieira, que resultaram na indiciação por corrupção/recebimento indevido de vantagens, de branqueamento de capitais e fraude fiscal.Entre os vários arguidos constituídos contam-se, além de Rui Rangel e de Fátima Galante, Luís Filipe Vieira, o funcionário judicial da Relação Octávio Correia, o advogado Santos Martins e o antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol João Rodrigues.A Operação Lex foi desencadeada há mais de dois anos, mas não foi ainda conhecida a acusação.