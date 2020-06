Os números de Bruno Lage como treinador do Benfica



Época 2019/2020



N.º N.º Data Prova Adversário



76 47 29/06/20 LP/29 Marítimo (F), 0-2



75 46 23/06/20 LP/28 Santa Clara (C), 3-4



74 45 17/06/20 LP/27 Rio Ave (F), 2-1



73 44 10/06/20 LP/26 Portimonense (F), 2-2



72 43 04/06/20 LP/25 Tondela (C), 0-0



71 42 07/03/20 LP/24 Vitória de Setúbal (F), 1-1



70 41 02/03/20 LP/23 Moreirense (C), 1-1



69 40 27/02/20 LE/16a2 Shakhtar Donetsk, Ucr (C), 3-3



68 39 24/02/20 LP/22 Gil Vicente (F), 1-0



67 38 20/02/20 LE/16a1 Shakhtar Donetsk, Ucr (F), 1-2



66 37 15/02/20 LP/21 Sporting de Braga (C), 0-1



65 36 11/02/20 TP/MF2 Famalicão (F), 1-1



64 35 08/02/20 LP/20 FC Porto (F), 2-3



63 34 04/02/20 TP/MF1 Famalicão (C), 3-2



62 33 31/01/20 LP/19 Belenenses (C), 3-2



61 32 26/01/20 LP/18 Paços de Ferreira (F), 2-0



60 31 17/01/20 LP/17 Sporting (F), 2-0



59 30 14/01/20 TP/QF Rio Ave (C), 3-2



58 29 10/01/20 LP/16 Desportivo das Aves (C), 2-1



57 28 04/01/20 LP/15 Vitória de Guimarães (F), 1-0



56 27 21/12/19 TL/FG3 Vitória de Setúbal (F), 2-2



55 26 18/12/19 TP/OF Sporting de Braga (C), 2-1



54 25 14/12/19 LP/14 Famalicão (C), 4-0



53 24 10/12/19 LC/FG6 Zenit, Rus (C), 3-0



52 23 06/12/19 LP/13 Boavista (F), 4-1



51 22 03/12/19 TL/FG2 Sporting da Covilhã (F), 1-1



50 21 30/11/19 LP/12 Marítimo (C), 4-0



49 20 27/11/19 LC/FG5 Leipzig, Ale (F), 2-2



48 19 23/11/19 TP/4 Vizela (F), 2-1



47 18 09/11/19 LP/11 Santa Clara (F), 2-1



46 17 05/11/19 LC/FG4 Lyon, Fra (F), 1-3



45 16 02/11/19 LP/10 Rio Ave (C), 2-0



44 15 30/10/19 LP/9 Portimonense (C), 4-0



43 14 27/10/19 LP/8 Tondela (F), 1-0



42 13 23/10/19 LC/FG3 Lyon, Fra (C), 2-1



41 12 18/10/19 TP/3 Cova da Piedade (F), 4-0



40 11 02/10/19 LC/FG2 Zenit, Rus (F), 1-3



39 10 28/09/19 LP/7 Vitória de Setúbal (C), 1-0



38 09 25/09/19 TL/FG1 Vitória de Guimarães (C), 0-0



37 08 21/09/19 LP/6 Moreirense (F), 2-1



36 07 17/09/19 LC/FG1 Leipzig, Ale (C), 1-2



35 06 14/09/19 LP/5 Gil Vicente (C), 2-0



34 05 01/09/19 LP/4 Sporting de Braga (F), 4-0



33 04 24/08/19 LP/3 FC Porto (C), 0-2



32 03 17/08/19 LP/2 Belenenses (F), 2-0



31 02 10/08/19 LP/1 Paços de Ferreira (C), 5-0



30 01 04/08/19 ST Sporting (N), 5-0



Época 2019/20: J V E D GOLOS Clas./Fase atingida



Liga Campeões (LC) 6 2 1 3 10-11 Fase de grupos



Liga Europa (LE) 2 0 1 1 4-5 16 avos de final



I Liga (LP) 29 20 4 5 59-23 (no 2.º lugar)



Taça de Portugal (TP) 6 5 1 0 15-7 (na final)



Taça da Liga (TL) 3 0 3 0 3-3 Fase de grupos



Supertaça (ST) 1 1 0 0 5-0 VENCEDOR



Total: 47 28 10 9 96-49



Época 2018/2019



N.º N.º Data Prova Aversário



29 19 18/05/19 LP/34 Santa Clara (C), 4-1



28 18 12/05/19 LP/33 Rio Ave (F), 3-2



27 17 04/05/19 LP/32 Portimonense (C), 5-1



26 16 28/04/19 LP/31 Sporting de Braga (F), 4-1



25 15 22/04/19 LP/30 Marítimo (C), 6-0



24 06 18/04/19 LE/QF2 Eintracht Frankfurt, Ale (F), 0-2



23 14 14/04/19 LP/29 Vitória de Setúbal (C), 4-2



22 05 11/04/19 LE/QF1 Eintracht Frankfurt, Ale (C), 4-2



21 13 07/04/19 LP/28 Feirense (F), 4-1



20 02 03/04/19 TP/MF2 Sporting (F), 0-1



19 12 30/03/19 LP/27 Tondela (C), 1-0



18 11 17/03/19 LP/26 Moreirense (F), 4-0



17 04 14/03/19 LE/OF2 Dinamo Zagreb, Cro (C), 3-0ap



16 10 11/03/19 LP/25 Belenenses (C), 2-2



15 03 07/03/19 LE/OF1 Dinamo Zagreb, Cro (F), 0-1



14 09 02/03/19 LP/24 FC Porto (F), 2-1



13 08 25/02/19 LP/23 Desportivo de Chaves (C), 4-0



12 02 21/02/19 LE/16a2 Galatasaray, Tur (C), 0-0



11 07 18/02/19 LP/22 Desportivo das Aves (F), 3-0



10 01 14/02/19 LE/16a1 Galatasaray, Tur (F), 2-1



09 06 10/02/19 LP/21 Nacional (C), 10-0



08 01 06/02/19 TP/MF1 Sporting (C), 2-1



07 05 03/02/19 LP/20 Sporting (F), 4-2



06 04 29/01/19 LP/19 Boavista (C), 5-1



05 01 22/01/19 TL/MF FC Porto (N), 1-3



04 03 18/01/19 LP/18 Vitória de Guimarães (F), 1-0



03 01 15/01/19 TP/QF Vitória de Guimarães (F), 1-0



02 02 11/01/19 LP/17 Santa Clara (F), 2-0



01 01 06/01/19 LP/16 Rio Ave (C), 4-2



Época 2018/19: J V E D GOLOS Clas./Fase atingida



Liga Europa (LE) 6 3 1 2 9-6 Quartos de final (a)



I Liga (LP) 19 18 1 0 72-16 CAMPEÃO (b)



Taça de Portugal (TP) 3 2 0 1 3-2 Meias-finais (c)



Taça da Liga (TL) 1 0 0 1 1-3 Meias-finais (d)



Total: 29 23 2 4 85-27



(a) - Chegou com a equipa nos 16 avos de final.



(b) - Chegou com a equipa no quarto lugar, a sete pontos do líder FC Porto.



(c) - Chegou com a equipa nos quartos de final.



(d) - Chegou com a equipa nas meias-finais.



Balanço: J V E D GOLOS Títulos



Liga Campeões (LC) 6 2 1 3 10-11 0



Liga Europa (LE) 8 3 2 3 13-11 0



I Liga (LP) 48 38 5 5 131-39 1



Taça de Portugal (TP) 9 7 1 1 18-9 0



Taça da Liga (TL) 4 0 3 1 4-6 0



Supertaça (ST) 1 1 0 0 5-0 1



Total: 76 51 12 13 181-76 2