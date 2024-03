Otamendi e Di María nas escolhas da Argentina para dois jogos particulares

O selecionador argentino chamou um leque alargado de jogadores, entre os quais se incluem os dois campeões mundiais do Benfica, mas também o capitão Lionel Messi ou o central Lisandro Martínez, do Manchester United, que tem estado lesionado.



Nas escolhas, entra ainda o central Nicolas Valentini, do Boca Juniors, perante a ausência de Marcos Senesi, do Bournemouth, por lesão.



A Argentina defronta El Salvador em 22 de março, no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, e a Costa Rica em 26 de março, no Los Angeles Memorial Coliseum, na preparação em ano de Copa América, que se disputará nos Estados Unidos (20 de junho a 14 de julho).