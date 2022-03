Otamendi, Gilberto e Yaremchuk falham receção do Benfica ao Vizela

A grande novidade é a ausência do lateral direito Gilberto, que terá ficado tocado no jogo da última jornada com o Portimonense, enquanto Yaremchuk recupera de gripe e Otamendi também estava condicionado devido a um problema físico no tornozelo.

Os três jogadores, que foram titulares na vitória em Portimão (2-1), são as principais baixas para o jogo de hoje das `águias`, com o treinador Nélson Veríssimo a fazer entrar nos convocados André Almeida e o central Tomás Araújo, da equipa B.

O Benfica, terceiro classificado na I Liga de futebol, recebe o Vizela, 14.º, a partir das 20:15 de hoje, no Estádio da Luz, em jogo com arbitragem de Manuel Oliveira, da Associação de futebol do Porto.

O jogo antecipado dos `encarnados` antecede a visita de terça-feira ao Ajax, em Amesterdão, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, depois de as equipas terem empatado a 2-2 no primeiro jogo.

Lista de 21 futebolistas convocados:

- Guarda-redes: Vlachodimos e Helton Leite.

- Defesas: Vertonghen, Tomás Araújo, André Almeida, Morato, Grimaldo e Valentino Lázaro.

- Médios: Diogo Gonçalves, Weigl, Paulo Bernardo, Gil Dias, Nemanja Radonjic, Taarabt, Meïte, Rafa, João Mário e Everton.

- Avançados: Darwin, Gonçalo Ramos e Henrique Araújo.