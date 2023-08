Paulo Almeida mantém comando hóquei feminino do Benfica

O treinador ao longo de 11 temporadas – desde a criação da secção feminina em 2012/13 –, conduziu as decacampeãs nacionais à conquista de 39 troféus e a 408 triunfos em 448 jogos.



No seu currículo, enquanto treinador das encarnadas, Paulo Almeida conta com 10 Campeonatos Nacionais, 9 Taças de Portugal, 9 Supertaças, 1 Elite Cup, 1 Liga Europeia Feminina, 1 Taça Professor João Campelo e 8 Torneios de Abertura (as duas últimas competições são organizadas pela AP Lisboa).







"O sentimento é de dever cumprido. Não tinha essa contabilidade de títulos, mas acho que já fazem parte do passado, já estão no Cosme Damião, e agora é como se fosse o primeiro dia do primeiro ano dentro do Benfica. Todos os anos no Benfica é isto, ganhar títulos para o Museu. Todas as competições, sejam torneios ou provas oficiais, são para ganhar", sublinhou, à BTV.







Com o arranque de 2023/24 à porta, o treinador centra atenções no presente e quer entrar na época com o pé direito.



"Vou-lhes dizer que o que já ganharam pertence ao passado, estamos no presente e, a pensar no presente, é ganhar logo os primeiros troféus. A Elite Cup é a primeira prova oficial, depois temos a Supertaça e é nisso que nos vamos focar. Prova após prova, conseguir cada vez mais encher o Museu com mais troféus de hóquei em patins feminino", objetivou.



Quanto ao Campeonato Nacional, o técnico notou haver maior competitividade. "As equipas estão-se a reforçar bem para tentar que o Benfica não consiga ganhar o 11.º Campeonato, e o Benfica de tudo vai fazer para o ganhar", asseverou.







Sem esquecer os "sempre importantes" adeptos, o timoneiro realçou: "As equipas femininas têm conquistado muitos adeptos para irem aos pavilhões, porque veem também grandes espetáculos além do masculino. A minha equipa não foge à regra e quer cativar cada vez mais os sócios do Benfica. Os nossos pavilhões têm estado cheios, vimos na final da Taça (de Portugal), no Norte. Estava completamente cheio de vermelho e branco", concluiu.