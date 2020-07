Pedro Pereira deixa o Bristol City e volta ao Benfica

Numa nota divulgada no site oficial, o Bristol anunciou a saída de três jogadores que estavam cedidos ao clube, entre os quais o defesa luso, um dia depois de terminada a edição 2019/20 do Championship, na qual os "robins" ficaram no 12.º lugar.Pedro Pereira, de 22 anos, chegou a Inglaterra em agosto do ano passado, tendo participado em 22 jogos e anotado dois golos pelo Bristol.

O internacional sub-21 português tem contrato com o Benfica até 2022, sendo que, desde que voltou à Luz, em 2016, depois de uma passagem pela Sampdoria, foi consecutivamente emprestado a Génova (2017/18 e 2018/19) e Bristol City.