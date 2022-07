Pedro Pichardo chegou a Lisboa

Pedro Pablo Pichardo, atleta nascido em Cuba, mas naturalizado português, sagrou-se campeão do Mundo no triplo salto, em Eugene, nos Estados Unidos, com 17,95 metros, melhor marca mundial do ano, logo na primeira tentativa.





O atleta, acompanhado pelo pai, saiu por outra porta, no Aerporto Humberto Delgado, sabendo que os jornalistas o aguardavam e coube depois a Luís Pereira, chefe da comitiva portuguesa, justificar a ausência à comunicação social.





"Estava muito cansado, uma viagem muito desgastante. Não é falta de respeito com os portugueses. Haverá outras oportunidades de ele falar", afirmou.



Ao detalhe Luís Pereira justificou a decisão do atleta: "Tivemos várias dificuldades de embarque, com três horas de atraso, não havia certeza se as bagagens vinham connosco, o Pedro está muito cansado, fez uma viagem que o deixou extremamente cansado, está desgastado. Hoje não está em condições, deem-lhe um bocadinho para descansar e a curto prazo ele estará disponível para falar com todos vocês".



Questionado sobre se há algum mal-estar entre Pedro Pichardo e a Federação Portuguesa de Atletismo, Luís Pereira garantiu que não: "Fui eu que o recebi em Eugene, no dia 15, chegou tardíssimo e, desde então, tivemos um relacionamento espetacular, com muito diálogo, conversámos bastante. No dia da competição, como puderam ver pelas imagens televisivas, depois de vencer, a seguir ao abraço ao treinador foi ter com o líder da comitiva (o próprio Luís Pereira). Dedicou sempre a medalha ao povo português e à Federação Portuguesa de Atletismo, não há qualquer tipo de mal-estar, estamos em perfeita sintonia. O que aconteceu foi que o Pedro chegou muito cansado. Ele tem falado sempre aos portugueses, está agradecido pela forma como tem sido integrado e como o País o acolheu. Ele está com cansaço extremo e quer apresentar-se aos portugueses como se apresentou em pista".