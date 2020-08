Pedro Proença felicita Benfica pela qualificação para a final da UEFA Youth League

Pedro Proença em comunicado enviado à imprensa dá os "parabéns ao SL Benfica por alcançar mais uma final da UEFA Youth League".





Refere qianda que foi "uma brilhante prestação e uma prova inequívoca do talento do futebol português, que se revela desde as camadas mais jovens, como é disso prova o sucesso consistente que as nossas equipas têm tido ao longo das últimas épocas nesta competição".





O Presidente da Liga Portugal constata também com particular satisfação o facto de nove dos atletas utilizados se terem estreado na última edição da LigaPro, ao serviço da equipa B, reforçando a importância desta plataforma de competição no desenvolvimento dos jovens jogadores.





Pedro proença aproveita ainda para desejar a maior sorte ao SL Benfica para o jogo decisivo.





A grande final será disputada na próxima terça-feira, dia 25 de agosto, pelas 17h00, frente aos espanhóis do Real Madrid CF, em Nyon (Suiça).