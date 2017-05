"Penta? FC Porto e Sporting não podem perder mais..."

Manuel Damásio não tem dúvidas de que o atual presidente do clube da águia é o grande obreiro do projeto do clube quer “a nível de infraestruturas, quer no plano desportivo”.



O ex-líder do clube da Luz vê os sócios, adeptos e simpatizantes unidos à volta de Filipe Vieira e lembra, em declarações ao jornalista da Antena 1 Pedro Luiz Cid, que o facto do Benfica se ter fechado em si “foi um dos segredos do sucesso”.



A propósito do futuro próximo Manuel Damásio não esconde o desejo de ver o clube conquistar o penta campeonato mas adverte para as dificuldades que se adivinham porque “FC Porto e Sporting não podem perder mais campeonatos sob pena de ver pôr em causa o futuro e vão querer ganhar a qualquer custo”.