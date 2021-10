Polaco Szymon Marciniak no Bayern Munique-Benfica

Na Allianz Arena, em Munique, Marciniak terá os compatriotas Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz como assistentes e Tomasz Museal como quarto árbitro, enquanto no videoárbitro (VAR) estará o também polaco Tomasz Kwiatkowski.



O árbitro, de 40 anos, dirigiu o encontro entre os 'encarnados' e os bávaros da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões da temporada 2015/16, que o Bayern Munique venceu por 1-0.



O encontro da quarta jornada do Grupo E está agendado para as 20:00.



O agrupamento é liderado pelos bávaros, com nove pontos, com o Benfica em segundo com quatro, mais um do que o FC Barcelona. O Dinamo Kiev é quarto e último, com apenas um ponto.



Também na terça-feira, o português Artur Soares Dias irá arbitrar o Wolfsburgo-Salzburgo, da quarta jornada do Grupo G, agendado para as 17:45.



Soares Dias terá como assistentes Rui Tavares e Paulo Soares, com Hugo Miguel como quarto árbitro e João Pinheiro no VAR.