Presidente do Benfica destaca "enorme orgulho" em Diogo Ribeiro

O presidente do Benfica elogiou o feito do nadador do clube Diogo Ribeiro, que deu a Portugal a primeira medalha de sempre em Mundiais de natação, com a prata nos 50 metros mariposa, falando em um "enorme orgulho".



“Que enorme orgulho é ver Diogo Ribeiro sagrar-se vice-campeão do Mundo em Fukuoka. Prata nos 50 metros mariposa para quem, aos 18 anos, demonstra já ter o perfil de um grande campeão”, destacou Rui Costa, numa mensagem divulgada no sítio oficial do clube na Internet.



O nadador do Benfica, recordista mundial júnior da distância, nadou a final em 22,80 segundos, novo recorde nacional, terminando apenas atrás do italiano Thomas Ceccon (22,68) e imediatamente à frente do francês Maxime Grousset (22,82).



Para o presidente do emblema de Lisboa, Ribeiro é “um imenso talento que deixa Portugal inteiro a sonhar por mais” e promete continuar a dar-lhe “as condições ideais para atingir o seu mais alto potencial”.



“Parabéns, Diogo. O talento, o compromisso e a ambição que colocas em cada prova são uma inspiração”, destacou Rui Costa, que renovou o vínculo do jovem nadador em 2022.



Diogo Ribeiro, que se estreia em Mundiais sénior, deu a primeira medalha a Portugal, melhorando o quinto lugar de Alexandre Yokochi nos 200 metros bruços em Madrid1986, sendo que Ana Barros, oitava nos 50 costas em Perth1991, tinha sido a outra finalista lusa em Mundiais.