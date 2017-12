Presidente do Benfica não vai sacrificar pagamento da dívida para comprar jogadores

Lusa 08 Dez, 2017, 20:24 | Benfica

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, pretende até ao próximo ano saldar a dívida do clube e informa que não se vai desviar desse objetivo para reforçar a equipa de futebol.



"Nunca irei antecipar receitas para pagar jogadores", avisou o dirigente encarnado'. "Se tiver de antecipar, só para pagar a dívida", acrescentou.



Luís Filipe Vieira sublinhou que o Benfica tem "uma componente empresarial muito forte" e que quem dirige o clube tem de ser racional, mantendo a intenção de "continuar a privilegiar os aspetos financeiros"



"Quem lidera o Benfica não pode tomar decisões emocionais, tem de ser muito frio", acentuou hoje, na Covilhã, onde se deslocou para inaugurar as novas instalações da Casa do Benfica da cidade e a do Tortosendo, vila a poucos quilómetros de distância.



O presidente das 'águias' apontou o próximo ano para que se deixe de falar no passivo e para que "o Benfica seja dos benfiquistas".



Luís Filipe Vieira alertou ainda para a importância dos aspectos financeiros e referiu que não tencionar mudar de rumo.



"O efeito desportivo e o efeito financeiro são, para nós, fundamentais", realçou o dirigente, que destaca a intenção de durante este mandato "conseguir pagar a dívida do Benfica".



Para o êxito do clube, o dirigente considerou fulcral também o reforço das infraestruturas, como a ampliação do Caixa Campus, que passará a ter mais campos e um colégio, assim como ter disponível um Centro de Alto Rendimento, o que considera ser um "ciclo virtuoso", focado na formação dos atletas.