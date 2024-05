Presidente do Benfica ouvido no DCIAP em "processo dos e-mails"

O presidente do Benfica, Rui Costa, foi hoje ouvido no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), anunciaram as águias em comunicado, no âmbito do processo dos e-mails, que envolve oferta indevida de vantagem e fraude fiscal.

Segundo um curto comunicado dos ‘encarnados’, Rui Costa “prestou declarações em representação do Benfica no chamado ‘processo dos e-mails’”.



“Confirma-se que está em causa uma imputação de oferta indevida de vantagem e uma imputação de fraude fiscal”, pode ler-se na nota.



O Jornal de Notícias tinha hoje avançado que o dirigente lisboeta, assim como o antigo presidente Luís Filipe Vieira, o antigo diretor executivo Domingos Soares de Oliveira e ainda Paulo Gonçalves seriam ouvidos no DCIAP, tendo em vista as suspeitas já não de corrupção, mas de oferta indevida de vantagem e fraude fiscal.



Segundo aquele periódico, o Ministério Público suspeita de um plano dos ‘encarnados’ para controlar o futebol português, que ficou conhecido como o ‘processo dos e-mails’.