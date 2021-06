Quarteto de norte-americanos de saída da equipa de basquetebol do Benfica

“O clube agradece as duas temporadas de Eric Coleman ao serviço da equipa masculina de basquetebol, desejando votos de felicidades para o seu futuro”, refere o Benfica em comunicado.



Já Cameron Jackson, Tweety Carter e Nic Moore jogaram nos ‘encarnados’ durante esta última época, com o clube a deixar também uma “palavra de apreço pelo contributo que deram de águia ao peito”.



O Benfica perdeu nas meias-finais dos ‘play-offs’ do campeonato nacional de basquetebol frente ao Sporting, numa série que terminou com 3-0 a favor dos novos campeões nacionais.