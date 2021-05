Rafa ausente dos convocados do Benfica para a deslocação à Madeira

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de terça-feira, o treinador `encarnado`, Jorge Jesus, deu conta que Rafa tem estado com problemas num pé e não recuperou a tempo de poder dar o contributo à equipa.

De resto, o marroquino Adel Taarabt, que foi igualmente utilizado no `clássico` com o FC Porto (1-1), na última ronda, ficou fora das opções, e em sentido inverso foram chamados o guarda-redes Mile Svilar, os defesas João Ferreira e Morato e o ponta de lança Gonçalo Ramos.

O encontro da 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga tem início marcado para as 18:00 de terça-feira, no Estádio da Madeira, sendo que o clube lisboeta está obrigado a ganhar para continuar a `sonhar` com o apuramento direto para a Liga dos Campeões, através do segundo lugar, mas precisa que o FC Porto não vença dois dos três jogos que faltam disputar.

Lista dos 22 convocados:

- Guarda-redes: Helton Leite, Mile Svilar e Odysseas;

- Defesas: Vertonghen, Otamendi, Morato, Grimaldo, João Ferreira, Nuno Tavares, Gilberto e Lucas Veríssimo;

- Médios: Gabriel, Pizzi, Cervi, Chiquinho, Pedrinho, Everton e Julian Weigl;

- Avançados: Gonçalo Ramos, Darwin, Waldschmidt e Seferovic.