Rafa e André Almeida recuperados treinam sem limitações no Benfica

A novidade surgiu no primeiro treino do ano realizado no Estádio da Luz e aberto ao público.



A sessão de trabalho realizou-se na tarde de quarta-feira e foi presenciada por mais de 21 mil adeptos.



Rafa e André Almeida surgiram a trabalhar integrados no grupo, o que alarga as opções do treinador Bruno Lage para os próximos jogos.



O extremo não joga desde 23 de outubro na receção ao Lyon, partida em que sofreu uma desinserção do tendão médio adutor à esquerda.



Até à lesão Rafa tinha apontado quatro golos em 12 desafios.



André Almeida não compete desde 30 de novembro depois de ter sofrido uma lesão muscular na face posterior da coxa esquerda mas já voltou a trabalhar sem limitações aparentes.



O defesa direito só esteve em campo 931 minutos esta temporada.



Face à disponibilidade física apresentada por ambos os atletas é expectável que o regresso à competição esteja para breve.



Curiosamente o primeiro golo do treino pertenceu a Cervi que passou a ser aposta na extrema-esquerda, no lugar de Rafa.



A equipa do Benfica volta à competição no próximo sábado, frente ao Vitória de Guimarães, no Minho, a partir das 20h30, em jogo da 15.ª jornada do campeonato da I Liga, de futebol.