Rafa eleito melhor futebolista do ano no 119.º aniversário do Benfica

Perante a concorrência dos colegas de equipa Otamendi, Grimaldo e Gonçalo Ramos, Rafa foi o preferido dos adeptos benfiquistas e subiu ao palco para receber o último galardão de uma cerimónia de aniversário que se realizou na Aula Magna, em Lisboa.



“Agradeço à minha equipa, equipa técnica, a todas as pessoas que trabalham connosco diariamente por tudo o que fazem por nós e à minha família. Mais importante de tudo é continuarmos a trabalhar para, pelo menos, conquistar o 38 no fim da época”, frisou.



Ainda na parte inicial da gala, António Silva recebeu o galardão da revelação do futebol masculino, após um trajeto vertiginoso até assumir a titularidade na equipa principal.



“Sou benfiquista desde nascença e significa muito receber um prémio com tanta lenda do Benfica aqui e que tanto deram ao clube. Agradeço à equipa que sempre me ajudou e à equipa técnica, pela confiança que sempre me deram. Há seis meses, não esperava estar aqui a receber este prémio. Sou um felizardo por representar o Benfica ao mais alto nível”, expressou o defesa, de 19 anos, que representou Portugal no Mundial2022.



O galardão de treinador do ano foi para Filipa Patão, técnica da formação feminina de futebol, atual bicampeã nacional e detentora da Supertaça, batendo a concorrência de Luís Castro (futebol de formação), Chema Rodríguez (andebol), Marcel Matz (voleibol), Paulo Almeida (hóquei em patins feminino), João Alexandre Florêncio (andebol feminino), Eugénio Rodrigues (basquetebol feminino) e Norberto Alves (basquetebol).



“Estou nesta casa há 16 anos. O caminho faz-se caminhando e cá estou, com trabalho e dedicação. Há muita gente e muito trabalho por detrás deste prémio. As jogadoras, todos os dias, colocam no terreno tudo o que projetamos. Era impossível receber este prémio sem elas”, disse a treinadora e ex-jogadora do clube, no cargo desde 2020/21.



Na vertente feminina do futebol, a melhor futebolista do ano foi Francisca Nazareth, contra as colegas Ana Vitória, Pauleta, Cloé Lacasse, Carole Costa e Catarina Amado, ao passo que a defesa internacional portuguesa Ana Seiça recebeu o prémio de revelação.



“Quero reforçar o que esta equipa tem feito a nível nacional e sobretudo internacional. Mesmo contra equipas de grande dimensão, mostrámos do que somos capazes, num projeto com apenas cinco anos e é de uma grandiosidade”, realçou Kika Nazareth.



O canoísta Fernando Pimenta arrebatou o galardão de atleta de alta competição, numa lista com 11 nomeados, enquanto o nadador Diogo Ribeiro foi eleito como a revelação das modalidades, que viu o andebol receber o troféu coletivo, depois da Liga Europeia.



A direção do Benfica homenageou ainda Fernando Chalana, falecido em agosto, aos 63 anos, atribuiu o prémio Carreira a outra "velha glória", Humberto Coelho, e galardoou a equipa júnior no prémio Formação, após vencer UEFA Youth League e Intercontinental.



Lista de vencedores dos Galardões Cosme Damião:



Revelação futebol feminino: Ana Seiça



Revelação futebol masculino: António Silva



Projeto: Modernização do estádio



Inovação: DPA - Digital Process Automation



Parceiro: Betano



Mérito e dedicação: Arnaldo Teixeira



Revelação modalidades: Diogo Ribeiro



Modalidade: Andebol



Casas do Benfica: Casa do Benfica de Viseu



Carreira: Humberto Coelho



Atleta de alta competição: Fernando Pimenta



Treinador do ano: Filipa Patão



Formação: Equipa júnior vencedora da UEFA Youth League e Intercontinental



Futebolista feminina do ano: Francisca Nazareth



Homenagem: Fernando Chalana



Futebolista masculino do ano: Rafa