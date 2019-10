Raul de Tomás e Samaris de volta aos convocados do Benfica

Raul de Tomás e Samaris são as novidades na lista de convocados da equipa do Benfica para o jogo frente ao Portimonense, esta quarta-feira, no Estádio da Luz, a contar para a 9.ª jornada do campeonato da I LIga, de futebol.