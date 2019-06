Raúl de Tomás pode ser boa opção para o Benfica

O jogador custa 20 milhões de euros, proveniente do Real Madrid, clube que cedeu o avançado desde 2015, primeiro ao Córdoba, depois ao Valladolid e finalmente ao Rayo Vallecano.



Na equipa de “Vallecas”, RdT como gosta de ser chamado, fez 14 golos em 34 jogos durante a última época, todos em jogos da liga espanhola, mesmo jogando pela equipa última classificada e despromovida.





Antes, em 2017 18 “RdT” já tinha sido fulcral na subida e no título de campeão da II Liga do Rayo, com 24 golos em 32 encontros.







O jornalista João Queiróz, que se especializou nos últimos anos em acompanhar a Liga espanhola, explica na Antena 1 ao jornalista David Carvalho, o que pode Raul de Tomás trazer ao Benfica de Bruno Lage, desde logo ser um bom complemento a Seferovic e que tem semelhanças

com Lima.