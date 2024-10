Reagir com um "grande jogo, sem olhar para trás", diz Lage

“Temos de reagir e fazer um grande jogo. Essa é a nossa determinação, senti muita energia hoje, no treino, e estamos novamente convictos de que vamos fazer um grande jogo”, definiu o técnico, em conferência de imprensa, no Seixal.



O Benfica perdeu na quarta-feira com o Feyenoord, por 3-1, em partida da terceira jornada da fase de liga da ‘Champions’ que colocou um ponto final na série de seis vitórias consecutivas desde que Lage sucedeu ao alemão Roger Schmidt.



Questionado sobre a hipótese de a equipa voltar a entrar numa série negativa de resultados, o técnico garantiu que é ele mesmo que faz “a maior crítica” logo “a seguir a cada jogo” para “entender o que se passou”, mas voltou a apontar para o futuro.



“Não há tempo para olhar para trás. Fechámos [a derrota com o Feyenoord], da mesma maneira que não olhámos para o que fizemos no primeiro ciclo, vamos é olhar para o que temos de fazer já amanhã [domingo] para vencer o jogo e voltar a jogar bem”, apontou.



Pela frente, o Benfica tem “um adversário difícil”, que, “curiosamente, já jogou com FC Porto, Sporting e Sporting de Braga” nesta época e “independentemente dos resultados, teve sempre boas prestações”.



“Perspetivo um jogo difícil e ao mesmo tempo interessante, da nossa parte, para perceber o nosso comportamento, quer tático, quer também em termos de reação da equipa ao que se passou no último jogo”, comentou Lage.



Sobre as críticas ao central argentino Otamendi, o treinador prefere “não individualizar” os problemas da equipa, mas lembrou que “trata-se de um grande jogador”, que “foi campeão do mundo”, que “venceu em Portugal” e também “já venceu fora”, mas ‘advertiu’ que “ninguém tem o lugar seguro”.



“Eu nunca olhei a estatutos para ninguém. Tenho de tomar as decisões que acho que são as mais indicadas em cada momento, por isso, independentemente do estatuto, é o rendimento a cada momento [que define a utilização do jogador]. Não há lugares garantidos, não há lugares em risco e é assim que temos de levar a equipa de quatro em quatro dias para competir”, concluiu.



O Benfica recebe o Rio Ave no domingo, em partida da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Tiago Martins (AF Lisboa).



A equipa orientada por Bruno Lage procura o quarto triunfo consecutivo no campeonato, no qual segue no quarto lugar, a dois pontos do Santa Clara, que tem mais dois jogos, a cinco do FC Porto e a oito do Sporting, ambos com mais um encontro disputado.



Já o Rio Ave, orientado por Luís Freire, ocupa a 12.ª posição, com oito pontos em oito jogos, e não vence desde 01 de setembro na I Liga, onde já jogou e perdeu com Sporting (3-1), FC Porto (2-0) e Sporting de Braga (4-0), todos fora de casa.