Reforço Germán Conti diz que o Benfica tem centrais de "categoria"

Lusa Comentários 19 Jul, 2018, 18:22 / atualizado em 19 Jul, 2018, 18:23 | Benfica

"Estou a ansioso para começar a temporada. O Benfica tem centrais de categoria e sei que vai ser difícil ser titular, mas estou cá para isso. Sinto-me bem e estou a passar um bom momento", afirmou Conti, em declarações aos jornalistas, em Burton-upon-Trent, no centro de treinos da seleção inglesa, onde a equipa `encarnada` está a estagiar.

Além de Conti, para o lugar de defesa central, o Benfica tem Luisão, Jardel, Lema, Rúben Dias e Lisandro Lopez.

Formado no Colón, único clube que representou antes de rumar ao emblema da Luz, Conti confessou que a pré-temporada no Benfica está a ser bem diferente do que estava habituado na Argentina.

"Na Argentina, os primeiros treinos são muito mais físicos. Estamos semanas sem ter contacto com a bola. Aqui é bem diferente. Os treinos são logo mais táticos e sempre com bola", explicou o jogador de 24 anos.

Conti, que mede 1.93 metros, marcou na quarta-feira no particular com o Swindon Town (5-0), algo que espera continuar a fazer quando arrancar a nova época.

"O mais importante é defender bem, mas espero de vez em quando conseguir marcar golos. Estou ansioso que tudo comece", concluiu.