Ricardo Santos deixa comando da natação do Benfica

”, lê-se no sítio oficial dos encarnados na Internet.O técnico chegou ao emblema das "águias" em 2017, proveniente da Sociedade Filarmónica União Artística Piedense, tendo, em 2022/23, quebrado a série de nove títulos seguidos do Sporting no campeonato masculino de clubes, e, esta época, arrebatado a "dobradinha", ao juntar o cetro feminino ao masculino, 35 anos depois.”, rematam os encarnados.