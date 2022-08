Roger Schmidt à espera de dificuldades no Bessa

Numa conferência de imprensa para antever o jogo do estádio do Bessa outros assuntos relativos à equipa principal de futebol vieram à conversa.





O jogo do Bessa mereceu o segunte comentário do alemão: "Será um jogo muito físico. Analisámos o Boavista. São sempre jogos difíceis, especialmente depois de jogos europeus. Esperamos uma boa atitude. Tem-me agradado a forma como a equipa jogo. Este é o nosso calendário".







Questionado sobre se Musa deu dicas sobre o Boavista? respondeu: "Falei com o Javi García, mas também com a nossa equipa de analistas. São uma boa equipa, que se motiva muito contra grandes equipas. Jogam sempre no topo, sempre preparados para competir".







Num jogo em que Otamendi ficará de fora por castigo o técnico alemão falou do possível substituto e, naturalmente falou-se de Vertonghen: "Tenho um plano para todos os jogadores. O Jan, quando é chamado, dá sempre o melhor. Morato tem estado muito bem, tem sido a nossa aposta desde o início. Para já, o Morato é o títular, está em boa forma, é muito bom jogador. Tem desempenhado o seu papel a um nível muito alto. Jan é um grande jogador, é uma grande pessoa. Jogou em grandes clubes. Tenho de escolher os melhores".



A propósito do jovem avançado Gonçalo Ramos, que se lesionou no jogo da "Champions" frente ao Dínamo di Kiev, e é muito cobiçado por clubes europeus afirmou: "Gonçalo Ramos para continuar? "Espero que continue, o Gonçalo Ramos. Tem marcado golos. Tem sido a nossa escolha para o avançado. Depois, há os negócios do futebol. Espero que ele fique, mas, se acontecer alguma coisa no mercado, terá de ser tomada uma decisão. Mas espero que continue no Benfica".







Sobre o sorteio da Liga dos Campeões: "É um grupo de Liga dos Campeões. É um grupo interessante. Nunca defrontei nenhum dos adversários. Podemos conhecê-los agora. É esta a competição que queremos ter. Para ser honesto, estou focado nos próximos jogos, que obrigam a concentração máxima. Estamos focados no jogo com o Boavista".



E o reforço Fredrik Aursnes: "Não sei se poderá jogar. Espera ainda autorização. O que posso dizer é que é um muito bom médio centro, muito competitivo. Jogador completo, muito bom com bola e sem bola. Consegue correr muito. Foi muito bom conseguirmos contratar um jogador destes, que tem fiabilidade", disse a concluir.