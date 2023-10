Roger Schmidt confirma ausências de Bah e Di María

Foto: Lusa

O treinador encarnado começou por dizer que tipo de jogo espera amanhã contra o Estoril:"Espero o que espero sempre em jogos fora de casa, um jogo difícil. O Estoril joga melhor do que o lugar que ocupa na tabela. Já mostraram que jogam bom futebol, que conseguem marcar golos. Têm muitos jogadores novos, um treinador novo, e acho que se vão preparar muito bem. Mas também sabemos da nossa qualidade, é um jogo muito importante para nós antes da pausa para as seleções".



Sobre a situação de João Vítor explicou: "Não, não é uma mensagem. Compreendo-o. Não jogou muito esta época e está desapontado. Por vezes não é fácil ser justo com todos os jogadores, mas não posso aceitar que isso seja algo que afete a motivação dos jogadores. Os jogadores precisam de ser profissionais e dar tudo nos treinos. Foi uma decisão minha e já falei com ele sobre isso. Conto com o João e com os outros jogadores".



Convidado a comentar a convocatória de João Neves afirmou: "Ele está sempre contente, até quando não é chamado. Quando toca na bola e calça as chuteiras, está sempre satisfeito. Claro que ser chamado à Seleção é uma grande honra para ele. Ainda não falámos, mas estou muito feliz por ele. Portugal é uma das melhores seleções da Europa. Também estou muito satisfeito por António Silva lá estar. É bom para o Benfica, porque temos dois atletas nesse grupo. São jogadores que assumem muita responsabilidade e que estão sempre muito focados no trabalho que fazem, no trabalho coletivo, e que são muito humildes. Isso é algo que acaba por ser determinante".



A propósito do jejum de golos de Arthur Cabral considerou: "Fisicamente está bem. Não é fácil adaptar-se rapidamente à equipa, ao estilo de jogo. Ainda precisa de algum tempo e temos de continuar a tentar integrá-lo. Tem de perceber todas as tarefas que tem dentro de campo, com bola, sem bola. Estava mais habituado a ser um avançado um bocadinho mais isolado na frente e agora tem mais jogadores à volta dele, tem que haver mais envolvimento nas combinações com os companheiros. É algo que pode demorar algum tempo, mas estamos a ter sucesso e já fizemos muitos jogos esta temporada. Perdemos alguns, é certo, mas a equipa está num nível bom".



Confrontado com o facto de na última época ser acusado não mudar o 11 inicial e esta época está a ser acusado de rodar muito disse: "Não há uma regra de ouro sobre essa questão da mudança. Tem de se ajustar quando é necessário. A equipa ainda não está num nível de topo, o nosso jogo ainda não está perfeito. Acho que estamos a ter algumas dificuldades em manter o ritmo durante os 90 minutos, e é algo que precisamos de melhorar. Há momentos em que a equipa demonstra grande capacidade de criar oportunidades e em outras ocasiões perdemos um bocadinho o foco. Temos de trabalhar essa intensidade. Claro que quando os jogadores estão muito bem, não há necessidade de ajustar tanto. Os ajustes também estão relacionados ao que acontece nos treinos. A equipa não tem um 11 definido, e é por isso que as mudanças vão acontecendo".



Bah e Di María vão estar disponíveis para amanhã? Eis a resposta: "Não, amanhã estão fora. Mas são lesões sem gravidade, esperamos que possam regressar em breve aos treinos".



A termina o técnico foi confrontado com o facto do Benfica ter perdido quatro jogos na temporada passada e nesta já ter perdido três. Roger Schmidt comentou: "É um facto, sim. Vai ser sempre difícil fazer melhor do que aquilo que fizemos na temporada passada. Jogámos os quartos de final da Liga dos Campeões, marcámos quase 40 golos e fazer isso novamente é muito difícil. Perdemos também alguns jogadores importantes, contratámos outros, e a equipa regressar a esse nível de consistência é algo que demora. Vai ser difícil a equipa ter esse mesmo desempenho nas próximas temporadas".