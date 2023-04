Roger Schmidt otimista para o jogo com o Gil Vicente

O treinador dos encarnados começou por traçar as expectativas para o jogo com os gilistas: "É mais um jogo fora, difícil. O Gil Vicente não tem estado tão bem nos últimos 5 jogos, mas é uma equipa muito boa, sobretudo em casa. Há muito que não perdem no seu estádio, é uma equipa taticamente muito organizada, joga a partir de trás, com confiança, tem um bom ponta de lança, todos os seus jogadores atacantes são bons. Penso que vai ser difícil. Treinámos bem esta semana, os jogadores estão com boa disposição, ganharam forma. O Gonçalo Guedes está melhor, o Bah voltou, tivemos bons momentos, estamos desejosos de jogar amanhã. E, claro, precisamos dos 3 pontos".



Sobre se é uma vantagem ou um problema jogar antes do FC Porto disse: "Para ser sincero, nem sabia disso. Para mim é importante estar concentrado no nosso jogo. Sabemos o que temos de fazer, temos feito esta época jogo a jogo, concentrados apenas no próximo. Não há diferença jogar antes ou depois de outras equipas".



Questionado sobre se considera que o Benfica está numa situação parecida com a que esteve o Arsenal na Premier League afirmou: "É difícil comparar equipas e ligas. O Arsenal, até há umas semanas, estava a fazer uma temporada muito boa, estavam à frente, e podiam vencer a Premier League, mas costumo dizer que há 34 jornadas aqui, 38 na Premier League, e o que é decisivo é estar sempre no máximo nível em todas as fases da temporada e em boa forma. Importante é ter pontos, não interessa que seja em Portugal, Espanha ou Inglaterra. Temos de mostrar que temos a capacidade e a energia. Na Premier League está tudo em aberto, mas não é possível comparar a situação deles com a nossa".



A cinco jogos para o final da temporada será que o Benfica é a equipa que tem o calendário mais complicado? O técnico respondeu: "Sim, jogamos com o Sporting e com o Sp. Braga. É um calendário difícil mas não quero mudar nada, está tudo nas nossas mãos. Não é fácil ser campeão, os jogos no final do campeonato são sempre difíceis. Mas estamos concentrados no jogo com o Gil Vicente amanhã".



A uma pergunta sobre se falou com o Gilberto antes ou depois do jogo com o Estoril e estando ele disponível optou por colocar Aursnes a lateral direito, porquê? Eis a resposta: "Falo com os jogadores sempre que é necessário e na semana passada tomei uma decisão: coloquei o Aursnes a lateral direito porque na minha opinião o Gilberto estava cansado, fez muitos jogos, fisicamente não estava no seu melhor. Por isso coloquei o Fredrik nessa posição. O Gilberto é um jogador importante, está mais fresco e veremos quantas vezes vai jogar até ao final da temporada".



Otamendi, Grimaldo e António Silva estão em risco de ver o 5.º amarelo. Vai fazer poupanças amanhã? O técnico das "águias" frisou: "Vamos ver. Sei disso, mas para já estamos completamente concentrados no jogo de amanhã. O Ristic voltou, temos bons substitutos para todas as posições. O Morato e o Lucas Veríssimo estão a treinar muito bem e se tivermos de substituir qualquer jogador, fá-lo-emos. Logo veremos como corre amanhã e quem estará disponível para o Sp. Braga".



O Rafa não marca há algumas jornadas. Que aconteceu? Schmidt realçou: "Ele sabe que com o seu potencial pode marcar mais golos. Não é um jogador que esteja tão concentrado nisso, é dedicado à equipa, está a fazer uma temporada excelente. Marcou mais na Liga dos Campeões do que na liga portuguesa, mas está tantas vezes envolvido em situações de ataque, é excelente jogar entre as linhas, tem muita aceleração, pouco importa se marca ou não. Podia ter mais golos mas não o avalio apenas pela sua eficácia. É um jogador de topo e é um prazer tê-lo aqui".



A terminar o inevitável mercado de transferências que há-de vir. O Benfica está interessado em Kamada? Aresposta foi a seguinte: "Sobre isso não tenho nada a dizer. Estou concentrado no aqui e agora".