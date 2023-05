Roger Schmidt promete equipa a jogar "à Benfica"

O Santa Clara sabe que vai jogar na II Liga na próxima época. Que adversário espera e como está a equipa? O treinador respondeu: "Acho que o Santa Clara não tem nada a perder. Basta ver e analisar os últimos jogos que fizeram, não jogam como uma equipa despromovida. Têm jogado bom futebol, jogam com intensidade, são rápidos. Estou à espera de um adversário que joga sem pressão perante um estádio cheio. Espero um bom jogo e estamos preparados, sabemos qual a nossa situação. Foi uma longa viagem até chegarmos aqui e amanhã é a última jornada, sabemos que se vencermos somos campeões. Demonstrámos toda a temporada uma boa atitude, os jogadores empenharam-se nesta temporada e estou certo de que amanhã estarão completamente concentrados. É essa a tarefa que temos pela frente, a decisão toma-se no campo. Queremos jogar um bom jogo, intenso, marcar golos e vencer o jogo. Neste momento é só nisso que estamos concentrados, nada mais importa".



Assumindo que Bah estará de regresso ao onze, onde irá colocar Aursnes? Quem vai sair da equipa? O técnico explicou: "Está à espera do onze na conferência de imprensa... O Bah teve um impacto importante no domingo e está de volta de lesão. Aursnes é muito importante para nós, é um jogador muito flexível e posso utilizá-lo em várias posições. Já jogou atrás, no meio-campo, como segundo ponta-de-lança... Demonstrou sempre muita qualidade e a sua personalidade extraordinária de aceitar e dar sempre o seu melhor independentemente da posição onde joga. Temos várias opções. No domingo fez um jogo fantástico no meio-campo, não só pelo golo mas por ter estado envolvido em jogadas perigosas. É muito bom contar com quase todos os jogadores. Infelizmente Guedes tem um problema, já tinha sido operado e teve muito impacto quando entrou no domingo, mudou o jogo. Estamos todos muito tristes com a sua lesão mas é mais uma razão para amanhã fazermos um bom jogo".



O empate no dérbi foi uma lição para este momento decisivo? Há pouco mais de um mês, Benfica tinha dez pontos de vantagem... Roger Schmidt disse: "Acho que fizemos um grande jogo contra o Sporting. Na primeira parte o Sporting foi melhor, marcou dois golos, mas na segunda parte voltámos a entrar em jogo, dominámos, controlámos, mostrámos confiança e futebol de ataque. Conseguimos manter a bola no meio-campo adversário. Não foi uma lição, foi futebol. Temos de estar preparados para cada jogo, começar do zero e respeitar a qualidade do adversário. Somos o Benfica e jogamos sempre para vencer. Temos de trabalhar no duro para cada ponto. Já tivemos 10 pontos de vantagem, também porque tínhamos vencido quase todos os jogos. Há uma altura em que temos mais vantagem, mas a temporada é uma maratona e a situação é muito clara: fizemos muitos pontos esta temporada e agora temos o último jogo para vencer. Cada jogo representava uma tarefa. No domingo passado a tarefa foi recuperar e foi um empate muito importante porque é diferente perder ou empatar (com o Santa Clara). Foi um bom dia para nós".



Já disse que a equipa está focada. Como estão os jogadores, tendo em conta que para alguns será o último jogo pelo Benfica? O treinador sem rodeios: "Há sempre pressão no futebol, estar nervoso antes destes jogos é bom. Significa que há alguma tensão. Acho que já demonstrámos que não importa onde jogamos. Mesmo em jogos internacionais, nos playoffs da Champions, havia muita pressão nos jogadores, na equipa e no clube e demonstrámos que nos conseguimos concentrar no que estamos a fazer em campo. Os jogadores demonstraram muita qualidade mas também resistência a este tipo de pressão. Em momentos difíceis é quando jogamos o nosso melhor futebol muitas vezes".



Última conferência de imprensa este ano e a pergunta. O Benfica é o que esperava quando veio para cá? "Não é o momento certo para fazer um resumo da temporada. Ainda estamos focados no nosso objetivo".



E Benfica foi a melhor equipa deste ano em Portugal? O técnico rejeita a apreciação: "Essa é uma avaliação que não me compete a mim. Penso que merecemos o título, mas isto não é por merecer que se vence, é preciso conquistá-lo. No fim da temporada, a equipa que está em 1.º lugar merece sempre o título".