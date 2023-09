Roger Schmidt quer Benfica concentrado e a jogar bem

"Acho que é sempre importante depois de uma paragem para seleções. É preciso jogar bem, temos de 'viver' com este jogo durante duas semanas. O V. Guimarães é uma equipa que tem alguns jogadores novos, um novo treinador. Treinámos muito bem esta semana, a equipa está muito motivada para amanhã. Será um desafio e é importante amanhã estarmos preparados para tentarmos marcar logo desde o início. Temos de estar concentrados e estamos preparados para tudo. Será um jogo difícil e gostamos muito de jogar no nosso estádio".





Sobre se Samuel Soares vai continuar na baliza amanhã afirmou: "Não vou revelar o 11 inicial nem as minhas decisões. Já dei algumas semanas a Trubin para se habituar, tem evoluído e isso é muito importante. O Samuel está a mostrar que também está pronto para jogar pelo Benfica, e agora temos muita qualidade na baliza e é preciso decidir. Tento sempre encontrar os melhores momentos para dar minutos a todos os jogadores, e isso não acontece só com os guarda-redes. Às vezes, os jogadores são capazes de colocar em prática muito rapidamente aquilo que fazemos nos treinos".





A temporada começou há um mês e já houve alguns "casos" no plantel. Di María não gostou de ser substituído, também houve um desentendimento com Vlachodimos... Será que isto afeta a estabilidade do grupo? Eis a resposta: "Vejo os meus jogadores todos os dias, no balneário, nos treinos. Sou um treinador presente, próximo dos jogadores, e aprecio a atitude deles em prol da equipa. Na última temporada estivemos num nível muito alto tanto a nível internacional como nacional, e vamos continuar a fazê-lo. Quando queremos ganhar títulos, precisamos de ser especiais. E o espírito e a ética do grupo é essencial, o sucesso e o foco nas conquistas e nos objetivos. Acho que já mostrámos esta época que somos uma equipa muito boa, apesar das alterações. Jogámos 4 jogos, ganhámos 3, contra o Boavista tivemos azar, jogámos com 10 homens boa parte do tempo. Conheço a equipa muito bem, espero que melhor do que qualquer pessoa que esteja fora daqui".



A propósito do regresso de Gonçalo Guedes considerou: "Espero que regresse em breve. Está muito motivado, trabalha arduamente todos os dias. Mesmo quando sofreu com lesões, ficámos com a impressão de que é um jogador de topo. Claro que é um jogador que pode fazer a diferença, de alto nível. Estamos muito felizes com a presença dele, não lhe falta energia nem motivação. Vamos tentar o máximo para o trazer na sua melhor forma, mas provavelmente precisará de mais 3 ou 4 semanas".



A finalizar ainda olhou para o sorteio do Grupo da Liga dos Campeões para dizer: "É um grupo de Liga dos Campeões, um grupo muito bom e interessante. Claro que conhecemos o Inter, porque jogámos contra eles na temporada passada. Será um jogo muito difícil. Salzburgo também conheço muito bem, é um clube que gosto, que orientei. Têm evoluído muito, é um clube com uma boa filosofia e grandes condições. Têm muitos jogadores jovens. Real Sociedad é uma equipa que se qualificou para a Liga dos Campeões na Liga espanhola, será sempre um jogo difícil. É um grupo interessante e vamos tentar a qualificação".