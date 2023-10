Roger Schmidt quer voltar a jogar à Benfica

Roger Schmidt fez esta sexta-feira a antevisão do jogo de amanhã. A partida disputa-se a partir das 18h00, na Luz.



"Estamos felizes por voltar a jogar, porque ficámos desapontados com o último jogo. O Casa Pia é uma equipa muito organizada e disciplinada, que tem o mesmo treinador, nunca é fácil marcar-lhes golos. Mas temos jogado bem, especialmente em casa, e amanhã vamos ter de jogar novamente à Benfica, algo que não conseguimos fazer na terça-feira. Queremos mostrar intensidade, movimentação, criatividade e qualidade em todos os momentos do jogo. Sabemos que é um adversário organizado, mas a equipa está confiante".



E o que tem acontecido com o Benfica na "Champions"? Eis a resposta:



"É uma boa pergunta. Ninguém está feliz com a forma como os últimos dois jogos correram, e mesmo no primeiro, com o cartão vermelho e os dois penáltis... Mas nos últimos dois jogos, especialmente a 2.ª parte frente ao Inter e na última terça-feira, não estivemos no nosso melhor. Claro que temos de ter em conta que jogámos contra equipas muito boas, mas sabemos que podemos fazer melhor, até tendo em conta o que fizemos o ano passado a nível internacional. Temos de regressar ao que nos faz muito fortes, jogar de forma intensa e com a ligação habitual entre os jogadores. Isso não aconteceu e foi por isso que a Real Sociedad controlou o jogo. Não é isso que o Benfica quer mostrar, especialmente no Estádio da Luz. Neste momento não estamos ao nível que estivemos na época passada. Tínhamos jogadores em muito boa forma e esta época é diferente, temos jogadores novos, alguns lesionados... Podemos fazer melhor e é isso mesmo que temos de mostrar, não só amanhã mas também nos próximos jogos da Liga dos Campeões".



O que é preciso para dar a volta à situação? O técnico admitiu:



"Não diria que é o nosso pior momento na Liga, mas sim na Champions. No campeonato merecemos todas as vitórias, mesmo não estando na melhor forma. Mas claro que não podemos estar felizes com o que estamos a fazer na Liga dos Campeões, sem pontos nem golos. Na terça-feira faltou-nos a mentalidade, não estivemos juntos, coesos. Tenho de preparar a equipa da melhor maneira e claro que me vou questionar acerca do que poderíamos ter feito melhor. No final das contas, o que vimos em campo e o resultado não foram bons. Tenho de relembrar a qualidade dos jogadores e a responsabilidade que cada um tem, temos de fazer as coisas com união e essa foi a chave da época fantástica que fizemos em 2022/23. Não há milagres. Sabemos o que temos de fazer e amanhã vamos mostrar isso mesmo".



Será que o jogo de amanhã é o mais importante da época? Roger Schmidt considerou:



"Há sempre esta pergunta em todas as conferências... O mais importante é sempre o próximo. Sabendo que o último jogo não correu bem, o próximo será ainda mais importante para a equipa dar a volta e mostrar o que pode realmente fazer".



O Benfica está em 2.º no campeonato, avançou na Taça de Portugal. O técnico foi questionado sobre se acha que o seu lugar está em risco depois da prestação na "Champions"?





"Não, acho que não".



E a falta de minutos de Florentino Luís esta época! O treinador esclareceu:



"É verdade, esteve muito bem na época passada. Jogou ao lado do Enzo desde o início dessa temporada, foi um jogador-chave para nós. Esta época foi um bocadinho diferente, temos opções para a posição. A posição do Chiquinho foi alterada, João Neves também foi evoluindo muito bem e a concorrência é outra. Florentino já fez alguns jogos esta época mas não foi tão 'claro' como foi no passado. Já a concorrência esteve muito bem e é essa a situação neste momento. Kökçü também esteve ausente e o Florentino fez alguns jogos, não no seu melhor mas esteve lá. A equipa conta com ele".



O Benfica já perdeu 4 jogos esta temporada. Isso cria dúvidas na equipa e nos adeptos. Roger Schmidt frisou:



"Acho que é algo normal. A nossa ambição é jogar futebol ao mais alto nível e ganhar jogos. É o que os adeptos esperam da equipa e o apoio tem sido sempre fantástico. Mas se os adeptos não estão satisfeitos, claro que o podem mostrar. Nós também não estamos felizes, estamos desiludidos pela forma como jogámos. Amanhã será uma situação diferente, e a tarefa do Benfica é mostrar que podemos fazer melhor. Tenho a certeza que os adeptos estarão sempre connosco. A equipa tem de mostrar que conta com os adeptos e vice-versa".