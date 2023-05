Roger Schmidt: "Vamos dar tudo para vencer"

No início da conferência de imprensa confrontado com as dificuldades do jogo o técnico respondeu: "Faltam duas semanas e já investimos muito nesta temporada. Queremos acabar no nível máximo. A nossa abordagem foi a de estarmos tão bem preparados quanto possível para cada jogo. O jogo seguinte é contra o Portimonense e, nos jogos fora, tenho sempre visto adversários a jogar bem contra o Benfica. Esperamos um bom adversário. Eles já não vão descer de divisão nem ficar em lugares mais acima e podem jogar sem pressão. Estamos preparados e vamos dar tudo para vencer".



Esta é uma jornada em que o Benfica pode acabar como campeão. Sobre se espera ser campeão no domingo revelou: "Espero um jogo difícil, antes de mais. Espero vencer. Tudo o resto não passa por nós. Estamos também dependentes do resultados de outras equipas e estamos completamente concentrados no nosso jogo e nada mais".



O treinador foi questionado sobre se Bah está apto e se Aursnes será o lateral direito caso Bah não jogue. Eis a resposta: "O Bah está a treinar com a equipa, já treinou a semana passada. Ainda tem alguns problemas e decidimos não correr riscos. Foi por isso que na jornada passada não esteve na equipa. É uma decisão que tenho de tomar ainda. Depois, dependendo disso, logo vejo quais as opções que tenho para lateral direito. Aursnes jogou bem nos últimos jogos, o Gilberto também tem treinado bem... Tomarei a decisão derradeira amanhã".



Artur Soares Dias estará no jogo de amanhã, um árbitro que Schmidt já criticou este ano. Daí foi-lhe perguntado que comentário lhe mertece esta nomeação e o técnico disse: "Acho que foi o árbitro das meias-finais da Champions, significa que é um bom árbitro e é um dos melhores de Portugal. Será um bom árbitro para o jogo de amanhã".



A conquista do título está mais próxima. Será que o treinador sente os jogadores nervosos ou confiantes? A ideia expressa pelo técnico: "A semana passada, contra o Sp. Braga, a situação era semelhante e mostrámos muita confiança em nós. Jogámos um jogo de topo, um dos melhores esta temporada contra uma equipa muito boa. Demonstrámos que mesmo quando não marcamos, e em certas alturas podíamos tê-lo feito, estamos tranquilos. Quanto a tudo o resto... Estou exclusivamente concentrado no jogo. Sabemos que vão estar muitos benfiquistas no estádio que nos vão levar para a frente e apoiar-nos o melhor possível, tal como fizeram sempre esta temporada. Amanhã vamos ter imensa energia, vamos tentar vencer o jogo, mas os outros resultados não dependem de nós, tal como já disse".



Inquirido sobre o que pensa dos festejos da direção contra o Sp. Braga afirmou: "Mostra a importância que isto tem para nós, o facto de estarmos a lutar pelo título. Já percebi que muitas pessoas em Portugal são do Benfica e que isso é muito importante. Estão orgulhosas, felizes. Queremos dar-lhes alegrias, jogar bom futebol, futebol de ataque. É esse o ADN do Benfica. Mas claro que também esperam títulos e vitórias em jogos decisivos, sobretudo como no fim de semana passado. Falhámos muitas oportunidades e as emoções vêm ao de cima. O nosso presidente é Benfica, dedica tanta energia e paciência ao clube que todos queremos ser campeões também por ele".