Roger Schmidt vê um Famalicão complicado

"Queremos fazer um bom jogo e ganhar, é esse o nosso objetivo. Jogámos contra o Famalicão há poucas semanas e sabemos que é uma equipa extremamente organizada, com muita qualidade coletiva e individual, particularmente na frente. Qualquer momento pode ser decisivo. Sabemos que pode ser difícil mas estamos preparados, o espírito está em alta e estamos preparados para fazer um bom jogo"."O Famalicão está a jogar um bom futebol. Claro que estão bastante bem na classificação, mas são fortes taticamente e jogam bom futebol, têm um plano claro e sabem o que fazer nos diferentes momentos do jogo. Têm jogadores rápidos, que têm capacidade para desequilibrar e um avançado muito bom. Temos de ter cuidado com os cruzamentos, com as bolas paradas e com a parte tática em geral. Estamos à espera de um jogo difícil e vamos precisar de estar bem preparados. Ainda temos algumas questões para resolver mas neste momento estou concentrado nos jogadores que temos disponíveis. Vejo uma equipa em boa forma e esta é uma boa oportunidade para que outros jogadores estejam preparados para fazer um bom trabalho"."Acho que já tivemos oportunidade de fazer jogos muito bons e mostrámos isso na Liga dos Campeões, mas infelizmente já saímos da competição. A nossa abordagem esta época é diferente, mas acho que atingimos um equilíbrio na equipa. Estamos bem ofensivamente, pressionamos muito bem e recuperamos a posse de bola com facilidade. Estamos a bom nível. Temos de ser mais eficazes, e isso é um dos trabalhos que temos de continuar a desenvolver, estamos a falhar muitas oportunidades e isso é evidente quando analisamos a estatística. Vejo alegria no relvado, vejo ligações entre os jogadores e acho que estamos a bom nível, à semelhança do que aconteceu na temporada passada".Na conferência de imprensa também houve lugar para falar do regresso de lesionados, transferências e férias de alguns jogadores. Eis as respostas do técnico alemão."Sim, está de regresso, posso confirmar isso. Está de volta aos treinos individuais, a fazer as últimas etapas da recuperação no relvado com programas individuais personalizados. Esperemos que em janeiro se possa juntar à equipa e que esteja pronto para jogar. Claro que quando estiver em boa forma, sabemos que tem capacidade para mudar o rumo de um jogo. Infelizmente teve alguns problemas relacionados com lesões no início da época, mas espero que fique 'como novo'. Está extremamente motivado, sei que vai voltar em boa forma. É um dos jogadores de topo do Benfica e estamos extremamente satisfeitos com ele"."O Arthur já cá esteve meio ano. Claro que o início não foi fácil, mas está a trabalhar arduamente nos treinos. O objetivo dele é ser um avançado de topo no Benfica e nós damos-lhe o apoio que ele precisa. Não há qualquer motivo para sair do clube, acabou de assinar durante alguns anos. Tem a qualidade, a mentalidade, e estamos a certificar-nos de que ele consegue jogar a bom nível no Benfica"."Falo com eles todos os dias. Claro que temos grandes objetivos para o Benfica e claro que precisamos deles para isso. Ninguém se quer ir embora, não tenho qualquer dúvida acerca disso"."Acho que é uma questão que já foi colocada na última conferência de imprensa. É um momento especial, em que às vezes precisamos de fazer ajustes porque alguns jogadores não estão contentes, não conseguimos corresponder às expectativas. Mas estamos sempre a verificar o que se passa com todos os jogadores e tentamos estar preparados para qualquer alteração. Não posso dizer o que vai acontecer em janeiro, mas posso dizer que conheço o mercado e que temos um bom plantel. Estou à espera que Bah e Neres regressem em janeiro, mas não sentimos qualquer pressão. Se alguma coisa acontecer, será algo de bom"."Otamendi está fora e a decisão de dar algum descanso prolongado a Di María foi uma decisão que tomei, acho que tem feito muitos jogos não só aqui mas também pela seleção. Acho que merecia um boa pausa. Horário do jogo é difícil e exigente e achei por bem dar-lhe este descanso prolongado. Tengstedt? Lesionou-se ontem e vai estar fora amanhã e durante alguns jogos em janeiro. Temos que encontrar soluções, mas creio que continuamos com um plantel de elevada qualidade e com muitas opções".