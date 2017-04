Rúben Dias confiante para a UEFA Youth League

RTP 19 Abr, 2017, 17:28 | Benfica

Rúben Dias em declaraões à televisão «encarnada» diz que: “Há muita qualidade na UEFA Youth League e particularmente nas equipas do Benfica e do Real Madrid. Ambas as equipas querem ganhar. Na Segunda Liga, por vezes, as coisas são um pouco diferentes, logo este contexto acaba por ser muito bom para nós”

O defesa central teceu, ainda, elogios ao Real Madrid, adversário do Benfica nas meias da competição. “Não será fácil. Se o Real Madrid está na meia-final e vai jogar connosco é porque é uma equipa com qualidade. Queremos estes desafios e estamos preparados. Estamos concentrados, tranquilos e focados no nosso trabalho”, garantiu.João Tralhão leva 22 jogadores para Nyon. Apesar de nem sempre jogarem juntos, conhecem-se dos escalões de Formação: “Já nos conhecemos muito bem, somos da Formação. A adaptação é fácil, porque o estilo é o mesmo e isso facilita a integração. Superámos algumas dificuldades e o facto de estarmos nesta final four é um alento para nós e uma demonstração da nossa capacidade”.

O Benfica-Real Madrid joga-se na sexta-feira, às 16h00 portuguesas, no Estádio Colovray.