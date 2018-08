Rui Águas: Rivalidade provoca efeitos nos dérbis"

Benfica e Sporting jogam este sábado, no Estádio da Luz, a partir das 19h00, em jogo a contar para a 3.ª jornada do campeonato da I Liga, de futebol.

O ex-avançado admitiu, na Antena 1, que os encarnados entram como favoritos no dérbi.



A motivação e a altura da época em que se realiza o jogo não são fundamentais, o mesmo não se pode dizer, como sublinhou Rui Águas, “da forma de encarar o desafio em termos psicológicos, de atitude e dinâmica imposta”.



Na opinião expressa pelo goleador, ao jornalista David Carvalho, “o jogo é interessante para avaliar o que valem nesta altura as equipas”.



Rui Águas teve ainda tempo para falar de alguns futebolistas que estarão no dérbi para deixar a seguinte apreciação: “Jovane Cabral é descarado… Gedson vive um momento soberbo de rendimento… Ferreyra anda desligado dos golos e… Pizzi marca sempre”.