Rui Costa afirma que Jesus saiu devido a uma quebra de relação com o plantel

Em entrevista ao canal de televisão dos encarnados, Rui Costa contou todo o processo que levou à saída do técnico português, de 65 anos, abordou o apoio do plantel a Pizzi, mas salientou que, contudo, o jogador não foi o responsável pela saída do treinador, assegurou o dirigente.





“De facto, houve essa desavença entre jogador e treinador, que se deram sempre super bem, ao qual a equipa manifestou apoio ao Pizzi. Após esse incidente, o que fiz foi coordenado com Jorge Jesus. O Pizzi não foi excluído até final da época, foi apenas um castigo naquele dia”, começou por explicar Rui Costa, de forma pormenorizada.

Contudo, acrescentou, “”,Desta forma, Rui Costa e Jorge Jesus chegaram “à conclusão de que todo o caminho dali para a frente seria mais complicado”, num mês de dezembro de “extraordinária dificuldade”, com duros desaires frente aos rivais Sporting (3-1) e FC Porto (3-0 e 3-1).”, frisou.Também a história relacionada com o alegado interesse do clube brasileiro Flamengo no regresso de Jorge Jesus, tendo mesmo existido reuniões entre as partes, foi falada por Rui Costa, que falou num “massacre diário” e em que revelou ter pedido a JorgeJesus para “limpar a cabeça” e dizer perentoriamente que queria continuar no Benfica.”, realçou Rui Costa.



Aposta forte em Nélson Veríssimo

Processos, auditoria e modalidades

A aposta em Nélson Veríssimo, promovido da equipa B para a principal, deveu-se a ser “”.”, garantiu o ex-futebolista e líder dos lisboetas.Para o que resta da segunda metade da temporada, Rui Costa”, expressando que a sua esperança e a ambição continuam intactas nos objetivos, apelando a que “”.”, referiu também o presidente.O Benfica ocupa atualmente a terceira posição da I Liga, com 40 pontos, a sete do líder FC Porto e a quatro do campeão Sporting, estando ainda nos "oitavos" da Liga dos Campeões e na "final four" da Taça da Liga, tendo sido eliminado da Taça de Portugal.O presidente do Benfica, Rui Costa, garantiu na quarta-feira estar “” em relação aos processos e escutas nas quais o clube tem sido visado, apelando para uma resolução célere da operação Cartão Vermelho.”, sublinhou.O dirigente e ex-futebolista das "águias" considerou “”, pedindo para que este processo “”.Questionado sobre a auditoria forense às contas do clube que prometeu apresentar os resultados no final de dezembro, Rui Costa explicou que foi entregue à empresa Ernst & Young.Sobre o empresário norte-americano John Textor, Rui Costa referiu que estão a analisar “se é oportuno”, não se querendo precipitar na decisão, lembrando que não está a comprar ações ao Benfica e com a garantia de poder “aportar valor financeiro e desportivo”, assegurando que o clube nunca perderá a maioria do capital da SAD.No plano desportivo, nomeadamente”, contou.

Também a renovação interior e exterior do Estádio da Luz mereceu a atenção de Rui Costa, com o presidente a assegurar também que, no início da próxima temporada, já irão existir ecrãs, "leds" e luzes novas, e, até final de 2022, mudança de som e cadeiras.